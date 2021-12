La tragedia, studente siciliano muore in Portogallo

AGRIGENTO – Un ragazzo agrigentino di 27 anni, Dario Di Nolfo, è morto ieri a Lisbona in Portogallo a causa di una fuga di gas che ha scatenato un incendio. Il giovane aveva riportato gravissime ustioni. La città si stringe nel ricordo di Dario, che si trovava all’estero per motivi di studio. “A nome mio e dell’intera giunta mi associo al dolore della famiglia dell’amico Roberto Di Nolfo per la morte del giovane figlio Dario”, scrive il sindaco Miccichè sulla sua pagina Facebook.



