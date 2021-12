Meteo, maltempo in Sicilia: allerta gialla, previsioni

PALERMO- Maltempo: domani allerta gialla in alcune province siciliane. Si prevedono rovesci di varia intensità e forti venti nella zona occidentale dell’isola e nel messinese a partire dalla mezzanotte di oggi. Nel resto del Paese le cose non vanno meglio. Una perturbazione di origine atlantica sta determinando una fase di diffuso maltempo sulle regioni settentrionali e centrali, con nevicate anche in pianura al Nord. Nelle prossime ore piogge e temporali si estenderanno al Sud, specie sul versante tirrenico, con venti forti. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, temporali su Campania, Molise e Abruzzo, in estensione, dalle prime ore di domani a Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti da forti a burrasca su Sicilia, Calabria e Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte.



