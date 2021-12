PALERMO – Meteo: il bollettino. Al Sud e sulla Sicilia, iniziale bel tempo ma con nuvolosità in aumento sulla Campania con piogge dal pomeriggio in estensione parziale a Molise, Puglia e Basilicata. Temperature minime in calo; massime in aumento. Venti moderati. Mari da mossi a molto mossi.



