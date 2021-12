Sicilia, rinvenuto un cadavere nella riserva di Torre Salsa: è giallo

AGRIGENTO – Un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato nella zona di Torre Salsa a Siculiana (Ag). Dovrebbe trattarsi del corpo di un migrante, qualcuno che ha perso la vita durante una delle tante traversate della speranza e che il mare, adesso, ha restituito. Ad avvistare il cadavere in un’area impervia della riserva di Torre Salsa è stato un gruppo di escursionisti che ha approfittato del pomeriggio di festa per esplorare i luoghi della riserva naturale. Indagano i carabinieri della stazione di Siculiana e quelli della compagnia di Agrigento.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI