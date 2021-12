Super Green pass, come spostarsi tra le regioni

Dallo scorso 6 dicembre in Italia è entrato in vigore il super Green pass, la certificazione verde speciale rilasciata solamente ai vaccinati che consentirà di evitare le restrizioni imposte invece ai no vax. Le regole rimarranno in vigore fino al 15 gennaio 2022, salvo future proroghe.

Gli italiani potranno spostarsi liberamente? Proviamo a rispondere. Chi si sposterà con il trasporto pubblico sarà tenuto a mostrare ai controlli il proprio certificato verde. Su alcuni mezzi succedeva già prima del 6 dicembre: sarà ancora sufficiente il Green pass ‘base’, ottenibile non solo da chi è vaccinato contro il coronavirus o è già guarito dall’infezione, ma anche da chi è in possesso del risultato negativo di un tampone, molecolare o antigenico.

Il pass è richiesto innanzitutto per tutti i mezzi a lunga percorrenza: aerei, pullman, treni Intercity e Intercity notte, treni ad alta velocità o interregionali, navi e traghetti.

Nessun obbligo particolare per chi si sposta con la propria macchina. È permesso dare passaggi anche a persone non conviventi. In tal caso, però, nella parte anteriore del mezzo può esserci solo il guidatore, mentre nella parte posteriore il numero massimo di passeggeri è fissato a due, per ciascuna fila di sedili posteriori. Tutti hanno l’obbligo di indossare la mascherina.

Le regole in base ai colori delle regioni

In zona bianca non ci sono restrizioni agli spostamenti ulteriori rispetto a quelle già illustrate, previste dalla normativa in tema di Green pass. Le stesse regole si applicano anche a tutte le regioni in zona gialla. Più difficile spostarsi tra zone arancioni, almeno per chi non è in possesso di un Green pass valido.

Gli spostamenti in zona arancione sono liberi per chiunque all’interno del proprio comune, da cui si può uscire solo per motivi di lavoro, salute, necessità o urgenza. Chi ha un certificato verde può invece spostarsi verso altri comuni e altre regioni anche per motivi di piacere, senza alcuna limitazione.

Tuttavia, con i dati attuali, l’unica regione che potrebbe entrare in questa fascia entro fine anno sarebbe il Friuli-Venezia Giulia.



