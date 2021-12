Agrigento, giro di tamponi in carcere: emerge un focolaio

AGRIGENTO – Sono attualmente sette i casi di coronavirus accertati tra gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Ai quattro positivi degli scorsi giorni, tra cui un assistente capo con posizioni apertamente no vax, se ne sono aggiunti altri tre. La scoperta è avvenuta dopo un giro di tamponi disposto in seguito alla conferma dei test effettuati precedentemente sui primi agenti contagiati.

Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo con la richiesta dell’obbligo vaccinale per tutta la popolazione carceraria e non soltanto per gli agenti in servizio: “Cosa aspettano ancora i Ministri alla Salute e Grazia e Giustizia ad istituire un Open day nelle strutture con le stesse modalità con cui si svolgono gli Open day fuori? È da tempo che ripetiamo inascoltati i nostri appelli: l’obbligo vaccinale per il personale penitenziario, che ci vede convintamente favorevoli, non da oggi, non risolve in alcun modo la prevenzione dalla diffusione del Covid se l’obbligo non viene esteso a tutti, a cominciare dai detenuti e dai familiari e dagli avvocati dei detenuti”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI