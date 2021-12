Ancora un raduno con la nazionale per Emanuele Gaetani Liseo

La Canottieri TeLiMar chiude l’anno nel migliore dei modi con la convocazione di Emanuele Gaetani Liseo al quarto raduno con la Nazionale maggiore che si svolgerà dall’11 al 22 dicembre a Sabaudia.



L’atleta del Club dell’Addaura ha partecipato a tutti gli appuntamenti voluti quest’anno dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, facendo registrare ottimi tempi nei test valutativi, e dimostrando grande impegno e determinazione, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto.



In questo quarto raduno conoscitivo e valutativo, il Mastino di Piana degli Albanesi avrà modo di continuare a confrontarsi con un gruppo di giovani atleti che vogliono inserirsi nel gruppo Olimpico, nell’ottica del ricambio generazionale voluto dal DT in vista dei Giochi di Parigi 2024.



Emanuele Gaetani Liseo, che sulla carta è tra gli atleti più performanti e più accreditati, anche in questa occasione verrà testato prima al remoergomento e poi in acqua sui 6000 mt.

Per ben figurare anche questa volta ha proseguito la sua impegnativa preparazione anche in sede, come di consueto sotto l’attenta guida del suo coach Marco Costantini direttore tecnico della Canottieri TeLiMar.



Continua così il percorso di crescita di Emanuele che quest’anno in maglia Azzurra ha conquistato l’Argento alla Coppa del Mondo nell’Otto, l’imbarcazione regina della disciplina, oltre ad aver vinto il Titolo Italiano di Coastal Rowing nel Doppio con Alessandro Durante.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI