Asp Palermo, open day a Monte Maggiore Belsito: previste oltre 400 vaccinazioni

MONTE MAGGIORE BELSITO (PALERMO) – Sono oltre 400 le vaccinazioni previste domani a Montemaggiore Belsito (Pa) nella 12/ma tappa stagionale dell’Open day itinerante, iniziativa sulla prevenzione organizzata da Asp Palermo in collaborazione con la locale amministrazione comunale.

Ad ospitare il camper degli screening oncologici sarà via Kennedy, mentre il servizio vaccinazioni (somministrazione di prima, seconda o terza dose), curato insieme a medici ed infermieri dell’Esercito nell’ambito dell’operazione EOS, sarà ospitato all’interno della scuola materna, dove saranno accolte anche accettazione e sala d’attesa, oltre alla postazione amministrativa.

Sulla strada adiacente l’asilo, saranno, invece, parcheggiati i camper della mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); Pap Test ed HPV Test (screening del cervicocarcinoma per donne 25-64 anni) e per la distribuzione del Sof Test (screening del tumore del colon retto). Gli over 65 ed i soggetti fragili potranno anche effettuare la vaccinazione antinfluenzale. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI