Catania, Claiton: “Col Palermo sarà derby vero”

CATANIA – “Sarà un derby vero, una sfida affascinante, perché il pubblico è l’essenza del nostro e di tutti gli sport”. A dirlo è il difensore del Catania, Claiton, in vista del derby di domenica contro il Palermo. Una sfida affascinante che suscita sempre grandi emozioni. Intervistato da La Sicilia, l’esperto centrale ha poi proseguito: “Le aspettative della città sono notevoli, dobbiamo viverla serenamente sapendo però che non sarà una sfida da routine. Anche dura perché nessuno tirerà indietro la gamba. Ci teniamo a far bene, un successo ci darebbe ulteriore entusiasmo per proseguire”.

Infine, sulla formazione rosanero allenata da Giacomo Filippi, attualmente seconda in classifica, Claiton ha concluso: “Il Palermo ha una rosa costruita per vincere il campionato, sta facendo bene. Noi pensiamo al nostro modo di giocare per limare i problemi avuti nelle ultime uscite”.



