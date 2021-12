Catania-Palermo, solo tifosi fidelizzati: ma i rosa non hanno la card

PALERMO – Il paradosso. Quello che sta accadendo per la vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Massimino per assistere al derby tra Catania e Palermo ha veramente dell’assurdo. Nei giorni scorsi la situazione era rimasta in stand by in attesa della decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che, dopo qualche giorno di stop, ha dato il via libera per l’accesso dei tifosi rosanero allo stadio imponendo però limiti legati al controllo degli stessi.

Nella nota una postilla, ovvero che i tagliandi sono acquistabili solamente da parte dei “sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Palermo FC”. Il problema è però che tali card, per i tifosi del Palermo, al momento non esistono e non si fa alcun riferimento alla “Tessera del Tifoso”. Una situazione che potrebbe far sì che i supporter rosanero non possano accedere allo stadio.

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia il club di viale del Fante si starebbe già tutelando chiedendo alla Questura se l’abbonamento possa rientrare nei programmi di fidelizzazione. Il caso resta aperto e la situazione al momento risulta essere paradossale. Si attendono nuovi sviluppi.



