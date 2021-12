Covid, in Sicilia 789 nuovi casi: Catania ancora in testa

Sono 789 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, su 16.274 tamponi processati. Ieri erano stati 618 i nuovi casi: sono 2 i decessi e 253 i guariti nell’Isola. In aumento i ricoveri in regime ordinario (387, +21 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (+2). La Sicilia è sesta per numeri di contagi giornalieri, a livello nazionale.

La mappa per ogni provincia

Sul fronte del contagio per ogni provincia, ecco i numeri: 232 i nuovi casi a Catania, 210 a Messina, 85 a Palermo, 60 a Trapani, 57 ad Agrigento, 57 a Siracusa, 54 a Caltanissetta, 34 a Ragusa, nessun caso a Enna.

I dati nazionali

Sono 12.527 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.959. Sono invece 79 le vittime in un giorno, ieri erano state 86. Sono 254.553 gli attualmente positivi, 5.339 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.164.780, i morti 134.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.775.676, con un incremento di 7.098 rispetto a ieri. Sono 312.828 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 4%, in aumento rispetto al 3,2% della giornata precedente. Sono invece 811 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 20 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. LEGGI ANCHE: Palermo, in Fiera in fila per il vaccino: chi sono i ‘no vax’ pentiti

