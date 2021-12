Covid, Magrini: “Con covid gravi conseguenze per i bambini”

Il direttore generale dell'Aifa è intervenuto in audizione in commissione Sanità del Senato

“Sebbene l’infezione Covid abbia un decorso più benigno tra i bambini, in alcuni casi può sviluppare conseguenze gravi sia a breve che a lungo termine, ad esempio la sindrome multisistemica che può portare al ricovero in intensiva. Lo studio registrativo sui vaccini mostra l’elevato livello di efficacia del vaccino e ci sono benefici anche di altra natura come la possibilità di frequentare la scuola. Sulla base di ciò la commissione Cts Aifa ha approvato il vaccino per questa fascia nell’uso esclusivo della formulazione pediatrica”. A dichiararlo è il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini, in audizione in commissione Sanità del Senato.

“La valutazione delle reazioni ai vaccini Covid avviene da uno scambio di informazioni a livello globale. Al momento dell’approvazione di Ema e Aifa del vaccino per i bambini tra 5 e 11 anni, in Usa – ha spiegato il direttore generale dell’Aifa – erano stati già vaccinati 3,5 mln di bambini senza segnali di allarme in questo periodo, e si è tenuto conto anche dei dati di Israele“

“Il fenomeno delle miocarditi è attenzionato da Ema – ha concluso Magrini -, che ha reso noto i dati per gli over12 e indica un rischio molto raro di miocarditi per i vaccini a mRna nell’ordine di uno ogni 20mila soggetti circa”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI