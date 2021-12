Germania, finisce l’era Merkel: Scholz è il nuovo cancelliere

BERLINO – Promette un nuovo inizio e assicura che per farlo darà il massimo. Dopo i 16 anni di governo di Angela Merkel, la Germania volta pagina con il socialdemocratico Olaf Scholz.

Per lui e il suo governo il giuramento e il passaggio di consegne, dopo l’ovazione del Bundestag alla cancelliera, che gli ha augurato di lavorare per il bene del Paese. Scholz subito a Bruxelles: il patto di stabilità e il ruolo che sarà giocato dal liberale Lindner. Il dopo per l’ex cancelliera ancora da scoprire.



