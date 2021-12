La gita in moto sulle Madonie e la tragedia: ‘Giancarlo, un amico vero’

“Con le lacrime agli occhi scrivo due parole per una persona che da ieri non fa più parte di noi. Perdiamo una persona pura, un ragazzo d’oro, onesto e leale sempre. Un amico vero con cui ho condiviso esattamente 25 anni di amicizia. Amicizia che per forzate ragioni si è interrotta ma che non doveva!!! Non così! Il nostro gruppo, la “comitiva del San Giovanni “ perde uno dei pilastri, e non me ne do pace, incredulo ancora adesso”. E’ solo uno dei messaggi che sui social ricorda Giancarlo Drago, il 39enne di Siracusa che ieri ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in provincia di Palermo.

“Avevi sempre il sorriso stampato addosso”

“Hai sempre avuto un senso dell’umorismo fuori dal normale e il sorriso stampato sempre addosso – continua il post – Ricordo mille delle nostre avventure, le risate con lacrime e i crampi allo stomaco di quanto erano forti, insieme agli altri, che difficilmente si posso raccontare se non vissute”. Amici e conoscenti sono sotto choc dopo la notizia della morte del giovane, avvenuta durante una gita sulle Madonie in moto. Un modo per iniziare con spensieratezza le festività natalizie il giorno dell’Immacolata, ma che ha riservato alla comitiva arrivata da Siracusa un epilogo terribile. Drago, che era a bordo della sua motocicletta da solo, ha infatti perso il controllo del mezzo finendo violentemente sull’asfalto. Un impatto che non gli ha lasciato scampo, al punto da rendere inutile l’arrivo dei soccorsi. L’incidente è avvenuto nella zona zona di Geraci Siculo, dove il gruppo si trovava dopo aver visitato il borgo di Gangi.

Il cordoglio

Ed è proprio dal piccolo comune del Palermitano che è giunto un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia del ragazzo: “La comunità di Geraci Siculo è vicino alla famiglia, ai parenti e agli amici di Giancarlo che ha perso la vita vicino il nostro paese. Giancarlo, originario di Siracusa, insieme ad alcuni suoi amici, a bordo della sua moto, si stava recando a Geraci per trascorrervi la giornata. Alla famiglia che ha appreso la notizia attonita e agli amici increduli, va il nostro pensiero in questa triste giornata”.

