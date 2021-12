KFC raddoppia a Palermo: apre il secondo punto vendita

PALERMO – Si inaugura oggi, 9 dicembre alle 18, il nuovo ristorante KFC – Kentucky Fried Chicken di Palermo, centro commerciale Forum. È il secondo nel territorio del capoluogo e il sesto in Sicilia, regione che ha un grande potenziale per lo sviluppo del brand. Con questa apertura si creano 35 nuovi posti di lavoro sul territorio palermitano.

Anche al centro commerciale Forum di Palermo è ora possibile gustare il famoso pollo fritto del Colonnello Sanders, preparato ogni giorno a mano dai cuochi KFC nella cucina del ristorante, con cura e attenzione per offrire un prodotto fragrante e di qualità. A cominciare dall’Original Recipe, inventata proprio dal Colonnello Sanders, una ricetta con un mix segreto di undici erbe e spezie mescolato alla panatura del pollo con l’osso, che noi in KFC chiamiamo COB, Chicken On the Bone – e di altri prodotti KFC. Il risultato? Un pollo fritto dal gusto travolgente, da condividere in 2, 3 o 4 persone grazie al famoso bucket, l’iconico contenitore di KFC. E poi le famose Hot Wings, alette di pollo fritto piccanti, i Tender, filetti di pollo fritto, il Colonel’s Burger, un panino gourmet “intitolato” al fondatore di KFC, il Kiss Burger, il nuovo panino in menu fino a gennaio 2022, con filetto Original Recipe, due golose onion rings, doppio cheddar e bacon croccante e lo Zinger, dove il filetto di pollo fritto ha una panatura Hot & Spicy.

Il nuovo ristorante, come tutti gli altri locali KFC in Sicilia, è gestito in franchising dalla Idea Food srl. Il locale è inserito nella food court del centro commerciale, è aperto tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte e offre i servizi pensati da KFC per rispondere alle esigenze di clienti sempre più abituati a una dimensione multichannel: i chioschi per l’ordinazione, che consentono massima comodità, velocità e sicurezza nella fase di scelta e ordinazione dei prodotti, e il servizio di clicca e ritira attraverso la APP di KFC Italia.

KFC, società del gruppo Yum! Brands Inc, è l’azienda leader mondiale nel settore dei ristoranti che servono pollo fritto ed è un’impresa che vanta una storia ricca di successi ed innovazione. Tutto ha avuto inizio grazie al Colonnello Harland Sanders, fondatore del brand. È stato lui ad inventare l’Original Recipe, la ricetta che contiene un inimitabile mix segreto di erbe e spezie, preparata ancora oggi e tipica del brand.

Ogni giorno negli oltre 24.000 ristoranti in più di 145 paesi i cuochi KFC preparano il pollo al momento, lavorandolo a mano e seguendo con cura tutti i passaggi, dalla panatura fino alla cottura, per ottenere un prodotto fragrante e irresistibile.

Yum! Brands Inc. comprende anche i marchi Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger Grill. Con più di 50.000 ristoranti in oltre 150 Paesi, Yum! Brands è una delle più grandi aziende della ristorazione al mondo. In Italia KFC arriva nel 2014 e con quello di Palermo Forum conta 55 ristoranti in 13 regioni.



