La denuncia di La Colla: “Provinciale Godrano-Cefalà Diana in dissesto”

PALERMO – “Le strade provinciali sono in pieno dissesto, la città metropolitana non le ha gestite, l’Sp 26 che collega Godrano e Cefala Diana é l’ennesima strada che frana nella provincia di Palermo. Come si può pensare di fare turismo, di fare cultura, di portare persone a vedere i nostri meravigliosi borghi quando questi vengono totalmente abbandonati a se stessi.” A parlare è Luisa La colla Italia Viva, capogruppo di opposizione a Cefala Diana. La Colla continua: “ L’abolizione delle province come organo politico, con l’elezione di primo o di secondo livello, ha comportato per la regione Sicilia un totale abbandono delle zone interne e di tutte quelle attività che le province mettevano in atto, penso alle scuole superiori, alle strade provinciali, alle attività culturali, all’aiuto per le attività produttive, e così via. Oggi la città metropolitana è inesistente se non per la presenza del sindaco e versa in condizioni pietose. A Cefalà Diana vi sono le uniche terme arabe d’Europa ed i resti di un castello, da Palermo sarebbe raggiungibile in appena 35 minuti, se solo le strade lo consentissero, il paese potrebbe sviluppare turismo ed economia, ma questo non sembra interessare a nessuno”.

“Pur essendo di opposizione, non posso addebitare colpe al sindaco per azioni non intraprese, ma non posso che essere dura con il sindaco della città metropolitana Leoluca Orlando, che non ha avuto alcuna cura di quel territorio che avrebbe dovuto cercare di governare al meglio – ancora La Colla -. Le strade provinciali non differiscono dalle strade della città di Palermo, oramai un colabrodo ha meno buchi! eppure piuttosto che cercare di sistemare queste, dato che il Comune di Palermo non ha un cent, recupera i fondi dalla città metropolitana Per fare le luminarie natalizie a Palermo e per evitare di farla troppo sporca in qualche paese della provincia”.

Conclude La Colla: “Serve un cambio di marcia, speriamo si possa presto ritornare a fare una politica seria in città ed in provincia, che ridia dignità e fruibilità a tutto il nostro territorio dal centro della città all’estrema periferia, dal grosso paese collegato da autostrade , ai piccoli paesini dell’entroterra”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI