Blitz a Catania, tentata di usare fucile ma viene arrestato

CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato Giuseppe Vecchio, classe 1999, pregiudicato, destinatario di Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere in aggravamento della misura degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Catania – Terza Sezione – lo scorso 20 ottobre, nonché arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco e relativo munizionamento e ricettazione della medesima.

Nell’ambito di servizi specifici volti al rintraccio di soggetti destinatari di ordini di carcerazione, a conclusione di una breve attività info-investigativa, personale dei Falchi individuava un’abitazione ubicata nel quartiere “Cappuccini”, dove avrebbe potuto trovare rifugio V. G., pregiudicato per reati contro il patrimonio, che dal mese di ottobre, si era reso irreperibile. Nonostante l’immobile da un primo controllo visivo esterno appariva disabitato, i poliziotti dopo aver cinturato l’area, approfittando di una finestra socchiusa, hanno deciso comunque di fare irruzione, sorprendendo nella camera da letto a soppalco, V. G. insieme alla compagna.

L’uomo ha tentato di prendere da sotto il letto qualcosa somigliante ad un bastone, ma i poliziotti, realizzando che invece si trattava di un fucile con calcio e canna mozza con colpo camerato pronto ad essere esploso, sono riusciti a immobilizzare e disarmare V. G. senza lasciargli alcuna possibilità di reazione.

Espletate le formalità di rito, il predetto è stato associato presso la Casa Circondariale di Piazza Armerina (EN).



