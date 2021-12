L’Ekipe Orizzonte va a Budapest per il secondo girone eliminatorio

Seppur in una situazione decisamente insolita e con diverse assenze in organico per via delle positività al Covid-19 emerse due settimane fa, l’Ekipe Orizzonte si appresta comunque ad affrontare il secondo girone eliminatorio di Coppa Campioni di pallanuoto femminile.

Le catanesi sono infatti partite stamattina per Budapest (HUN), dove da domani a domenica 12 dicembre giocheranno nel Gruppo G con le padrone di casa dell’USVE Budapest, la Dynamo Uralochka e il Vouliagmeni.

La squadra di Martina Miceli affronterà le russe domani alle 20:00, mentre sabato 11 dicembre alle 20:00 sfiderà le greche. Domenica 12 alle 12:00 ultima partita contro le ungheresi.

Un appuntamento affrontato con grande orgoglio dalle rossazzurre, che hanno deciso di essere presenti malgrado le difficoltà delle ultime settimane, come ha spiegato il presidente dell’Ekipe Orizzonte poco prima della partenza per la capitale magiara: “Siamo certamente in una situazione d’emergenza – ha sottolineato Tania Di Mario – e la decisione di partire o meno per Budapest è stata in bilico per diverso tempo, pensando soprattutto al futuro di questa squadra per il rischio di possibili infortuni nelle sfide di questo girone. Abbiamo fatto diverse considerazioni, ma quando sono state messe tutte le carte sul tavolo abbiamo preso atto della forte volontà delle giocatrici che avevamo a disposizione. Ci hanno giustamente detto che anche se ci fosse stata una sola possibilità di qualificazione sarebbe stato giusto giocarsela e così abbiamo deciso di partire. Si tratta forse del banco di prova internazionale più difficile della nostra storia, seppur per fattori che non c’entrano con il campo, ma di sicuro questa esperienza servirà a tutti per crescere. Non stiamo andando in gita, ma impareremo tutti qualcosa. Non saremo al massimo, ci mancheranno diverse atlete e ci dispiace moltissimo per tutte quelle che non saranno con noi. Speriamo di avere un pò di fortuna e che ci sia un prosieguo, forse questo lo meriteremmo davvero.

IL PROGRAMMA DEL GIRONE G:

Venerdì 10 dicembre

Ore 18.00 UVSE Budapest-NC Vouliagmeni

Ore 20.00 Ekipe Orizzonte-Dynamo Uralochka

Sabato 11 dicembre

Ore 18.00 UVSE Budapest-Dynamo Uralochka

Ore 20.00 Ekipe Orizzonte-NC Vouliagmeni

Domenica 12 dicembre

Ore 10.00 Dynamo Uralochka-NC Vouliagmeni

Ore 12.00 UVSE Budapest-Ekipe Orizzonte



