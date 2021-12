Monreale, la mostra ‘Buon Natale’ con le opere uniche di Elisa Messina

MONREALE (PALERMO) – Dalle sue mani sono nati visi di donne, presepi, vasi antropomorfi, sculture, piatti ispirati ai rosoni normanni dell’abside. L’intensità, che deriva dalle sue radici siciliane, si ritrova nelle espressioni delle figurine dei mestieri, nelle illustrazioni della ‘Giara’ di Pirandello, nel giallo odoroso dei limoni e nel rosso inebriante dei melograni.

A dieci anni dalla scomparsa della ceramista Elisa Messina, a Monreale è stata organizzata la mostra “Buon Natale – Ceramica 2021”. L’inaugurazione è prevista per il 17 dicembre alle ore 17.30 nel Monastero dei Benedettini (Complesso Guglielmo) e resterà visitabile fino al 6 gennaio. In esposizione il presepe artistico di Elisa Messina e le opere dei maestri dell’associazione Italiana Città della Ceramica: Maria Grazia Bonsignore, Nicolò Giuliano, Umberto Bruno, Talia, le Terrecotte di Roró, le Maioliche di Bisanzio e le Ceramiche di Ezzina Chokri.



Sarà esposto, per la prima volta in Sicilia, il presepe creato dall’artista monrealese che vinse il primo premio alla mostra all’Arena di Verona. L’altro presepe, invece, è composto di pezzi unici. Gli esemplari, circa quaranta, sono stati creati trent’anni fa da Elisa Messina. Figure lavorate interamente a mano, in terracotta e tessuti antichi, arricchiti da passamanerie e pietre ornamentali. La produzione delle ceramiche, oggi, continua grazie alla figlia Maria Grazia Bonsignore, ceramista e pittriceche porta avanti il nome della madre elevando i manufatti come prodotti artistici più rinomati della Sicilia.



“La mostra – ha commentato il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono – rappresenta il primo importante evento dopo il riconoscimento ottenuto dal Consiglio Nazionale Ceramico che ha inserito Monreale tra le città di antica e affermata tradizione ceramica. Oggi, grazie a questo evento, si riescono a mettere a disposizione del pubblico i capolavori della ceramica artistica dei maestri ceramisti monrealesi proprio in un periodo, quello natalizio, in cui la tradizione artistica siciliana si manifesta nella sua massima espressione”.



La mostra “Buon Natale – Ceramica 2021” fa parte del cartellone degli eventi natalizi, organizzati dal comune di Monreale. Fino al 6 gennaio, in diverse parti della città appuntamenti itineranti per tutte le fasce d’età. “Il Natale ritrovato” è il claim scelto dall’amministrazione comunale, che prevede iniziative condivise con le associazioni che hanno proposto e coordinato vari appuntamenti, insieme al Comune, a beneficio di tutti.









