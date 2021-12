Palermo, concerto di Natale delle formazioni giovanili del Teatro Massimo

PALERMO – Il concerto delle formazioni giovanili del Teatro Massimo di Palermo, dirette dai Maestri Michele De Luca e Salvatore Punturo, presenta domenica 12 dicembre alle 20:30 in Sala Grande un programma che unisce tradizione e novità.



Saranno i bambini e i ragazzi della Massimo Kids Orchestra, della Cantoria, del Coro di voci bianche e del Coro Arcobaleno a far risuonare le note del Natale, domenica 12 dicembre alle 20:30 nella Sala Grande del Teatro Massimo con un concerto che unisce alcune pagine famosissime della tradizione e della musica sacra a brani di giovani compositori contemporanei.



Fanno parte del programma canti di tradizione, in alcuni casi molto antica come per Adeste fidele, In dulci jubilo, Tu scendi dalle stelle e un adattamento del concerto L’inverno dalle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi; l’Ave verum corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, una delle sue pagine di musica sacra più famose ed eseguite, e ancora alcuni brani tratti dalla raccolta A Ceremony of Carolsdi Benjamin Britten. Accanto a questi anche alcuni brani più recenti e altrettanto famosi come quelli di The Snowman di Howard Blake o le canzoni di Aldo Valente, la Czardas di Vittorio Monti, Sleigh ride di Leroy Anderson, Carol of the bells di Mykola Leontovič (una canzone nata in Unione sovietica ma divenuta famosa nella versione americana).



Completano il programma pagine nuove legate alle formazioni giovanili del Teatro Massimo, come The Birth del giovane compositore siciliano Simone Piraino e le note scritte da Salvatore Nogara e Giuseppe Ricotta per accompagnare la proiezione di video con testi di Madre Teresa di Calcutta e del drammaturgo inglese Laurence Housman, realizzati dal giovane Claudio Antonio Di Domenico, che come sassofonista ha suonato prima nella Massimo Kids Orchestra e ora nella Massimo Youth Orchestra.



Biglietti: da 25 a 8 euro, in vendita presso la biglietteria del Teatro Massimo, online, tramite il call center. La biglietteria è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 15.30 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima e fino a mezz’ora dopo l’inizio della rappresentazione.

Info: https://www.teatromassimo.it/calendario/concerti/concerto-di-natale.html



PROGRAMMA



Benjamin Britten Procession “Hodie Christus natus est” e Wolcum Yole!

da A Ceremony of Carols op. 28

Anonimo Adeste Fideles

Alfonso Maria de’ Liguori Tu scendi dalle stelle (arr. Alberto Maniaci)

Benjamin Britten There is no Rose! e Balulalow

da A Ceremony of Carols op. 28

Norino Buogo È già Natale e Lu Vitti Nasciri

Simone Piraino The Birth

Salvatore Nogara Christmas’ Mystery

Wolfgang Amadeus Mozart Ave Verum Corpus



***

Giuseppe Ricotta Christmas Soundtrack

Anonimo In dulci jubilo (Arr. Karl Jenkins)

Howard Blake Walking in the air da “The Snowman”

Soprano Anna Costa

Antonio Vivaldi L’inverno (Arr. Steve Cortland)

Flicorno soprano Antonio Fiorenza

Aldo Valente Sulle ali del coraggio (Non ho paura) e Amici

Vittorio Monti Czardas per marimba e orchestra

Marimba Alessia Spanò, Francesco Anello

Leroy Anderson Sleigh ride

Mykola Leontovič Carol of the bells



