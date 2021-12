Palermo, le multe per mascherine e green pass

Nei giorni del 7 e dell’8 dicembre sono stati 26 i palermitani multati perché non avevano il green pass a bordo degli autobus o dentro i locali. Altri 31 i palermitani multati perché non indossavano la mascherina. Le persone controllate sono state 5491. Sono i dati forniti dalla prefettura di Palermo. Controllati 780 esercizi commerciali. I titolari sanzionati sono 11 di questi 2 sono stati chiusi temporaneamente per 5 giorni. (ANSA).



