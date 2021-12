Palermo, guardie giurate sui bus: controlleranno biglietto e green pass

PALERMO – Tornano sugli autobus e sul tram le guardie giurate della Sicurtrasport per dieci settimane. Oltre a controllare i biglietti avranno anche il compito di verificare se i passeggeri hanno o meno il green pass.

I vigilanti potranno anche staccare i biglietti di viaggio con una maggiorazione di 40 centesimi a tagliando. I nuovi 20 vigilanti affiancheranno i 35 dipendenti dell’Amat che sono stati impegnati nei controlli.

“Un esperimento che ripetiamo dopo il successo estivo quando le guardie giurate sono state impegnate per controllare i passeggeri sulla tratta di Palermo e Mondello – dice Michele Cimino presidente dell’Amat -. In quell’occasione sono stati staccati il 30% in più di biglietti di quelli emessi in tutta le tratte servite dall’Amat. Adesso facciamo questo nuovo esperimento anche dettato dal contrasto alla pandemia e al rispetto delle norme sui mezzi pubblici. Alla fine delle settimane faremo un bilancio e stabiliremo se proseguire con i controlli sui bus e sui tram”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI