Palermo, il punto di svolta di Filippi è il 3-5-2

Il Palermo di Giacomo Filippi prepara la sfida contro il Catania in vista del Derby di Sicilia che si giocherà domenica 12 dicembre alle ore 14.30 allo stadio “Massimino”. Una partita che non ha bisogno di presentazioni: la gara che fino a pochi anni fa infiammava il campionato di Serie A, per i tifosi vale una stagione intera. Le due compagini isolane arrivano alla diciottesima giornata del girone C di Serie C con due rendimenti diversi: i rosanero inseguono il Bari capolista e si trovano al secondo posto in classifica dopo la vittoria contro il Monopoli, vero e proprio scontro diretto per le posizioni di vertice. Gli etnei, a causa di alcune turbolenze societarie che hanno anche causato la penalizzazione di due punti in graduatoria, stanno avendo un rendimento altalenante che spiega il dodicesimo posto a quota 20 punti nonostante le prodezze del giovane attaccante Luca Moro (16 gol in 14 presenze).

IL MODULO

Un percorso, quello dei rosanero, costruito sotto la guida del tecnico originario di Partinico, subentrato a metà della passata stagione a discapito di Boscaglia, proprio nella settimana di preparazione alla sfida di ritorno con il Catania. L’idea tattica di Filippi era ben chiara già quando l’ha introdotta proprio lo scorso anno: una difesa a tre (inamovibile), linea mediana con due centrali e due esterni e una sola punta supportata da due compagni alle spalle. I risultati, con questo schieramento tattico, arrivano e infatti l’attuale campionato della squadra del capoluogo siciliano prende il via basandosi ancora su questo modulo. Dopo alcuni ripensamenti che hanno portato l’allenatore dei rosanero ad attuare la difesa a quattro (con il centrocampo a tre), la svolta arriva nella gara contro la Fidelis Andria di inizio novembre, quando Filippi schiera i suoi per la prima volta con il 3-5-2.

LA SVOLTA

Tornato, dunque, alla difesa a tre, che intanto aveva acquisito maggiore fiducia nonostante siano ancora presenti (tuttora) alcune defezioni, l’allenatore del Palermo schiera un fitto centrocampo a supporto del duo d’attacco Brunori-Fella, adesso diventato quasi una certezza degli undici titolari. Una scelta tattica che vede tra le pedine fondamentali dello scacchiere dei rosanero le mezzali Dall’Oglio e Odjer, filtro fondamentale tra fase difensiva e fase offensiva coadiuvati dal capitano De Rose. Rimane importante il supporto delle corsie laterali, con l’inamovibile Valente padrone della fascia sinistra e Almici (o Doda) di quella opposta. Un equilibrio raggiunto con i gol di Brunori e Fella che hanno portato il Palermo ad ottenere quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate. Un bottino importante portato a casa con la solidità del nuovo modulo che ha permesso ai rosanero di rimanere al secondo posto in classifica.

IMPRONTA

E’ interessante, inoltre, anche l’alternativa tattica utilizzata da Filippi quando il Palermo affronta squadre con modulo speculare o, più in generale, avversari molto più stretti in fase difensiva e pronti a colpire in contropiede. L’ingresso in campo del numero 10 Andrea Silipo, infatti, diventa un vero e proprio punto di rottura nello schieramento tattico dei rosanero. Subentrato a una delle due mezzali, Silipo fa suo tutto lo spazio tra le linee avversarie dando una scossa al match. Le sue qualità tecniche, la sua esplosività e il suo mancino fanno da contorno alla sua posizione in campo. Proprio nell’ultima sfida contro il Monopoli, il giovane calciatore romano è decisivo nel gol di Brunori che varrà la vittoria finale dei rosanero. Un punto di svolta, dunque, quello del 3-5-2, che ha portato Filippi al secondo posto a -5 dalla capolista, che affronterà il 19 dicembre al “Barbera”, ma soprattutto che ha dato un’impronta ben salda alla formazione rosanero.



