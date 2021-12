Professore ucciso a Tarquinia, fermato un uomo

ROMA – E’ stato fermato un uomo per l’omicidio del professore universitario Dario Angeletti, ucciso con un colpo di pistola alla testa martedì a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Si tratta di un indagato che è stato trasferito all’ospedale Belcolle di Viterbo, dopo un malore accusato subito dopo il fermo. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona in cui è stato ritrovato il cadavere.

Angeletti era in una pozza di sangue, seduto al posto del guidatore, indossava la cintura di sicurezza. I carabinieri stanno indagando nella vita del docente e stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita anche tramite accertamenti sul suo telefono cellulare. Domani dovrebbe essere effettuata l’autopsia sul corpo. Le indagini puntano prevalentemente nella sfera delle conoscenze personali del professore.



