Ricci a Palermo: “Serve un aiuto ai Comuni siciliani in emergenza” VIDEO

PALERMO – I problemi di bilancio dei Comuni siciliani ma anche il ruolo dei sindaci nella costruzione del dibattito nazionale su temi importanti come il Pnrr. Questi alcuni dei passaggi toccati nel corso della tappa palermitana del ‘Tour della Velocità’, organizzato da Ali (Autonomie locali italiane) e dalla rete dei Comuni sostenibili.

“No al Fondo crediti dubbia esigibilità”

A Villa Niscemi è giunto anche il presidente nazionale di Ali e sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha sposato la protesta degli enti locali dell’Isola per un cambio delle norme di costruzione dei bilanci comunali: regole che rischiano di soffocare i Comuni, molti dei quali quest’anno non sono riusciti a chiudere i documenti programmatici di spesa. “Siamo davanti a una emergenza – ha affermato Ricci -, bisogna aumentare la capacità di riscossione dei Comuni ma nel frattempo non si può consentire che i bilanci degli enti locali vengano strangolati dal Fondo crediti dubbia esigibilità”. Il nodo, infatti, è quello degli accantonamenti obbligatori che finiscono per pesare sulla capacità di spesa dei Comuni. “Un problema che non riguarda soltanto la Sicilia – ha aggiunto Ricci -, speriamo quindi che nella discussione della legge di Bilancio si possa trovare una via d’uscita”. E sul Pnrr: “Si tratta di una grande occasione ma siamo molto preoccupati – ha osservato Ricci -, serve snellire le procedure e serve meno burocrazia perché i tempi sono molto stretti”.

“Bene i 150 milioni ma non bastano”

All’incontro hanno aprtecipato, tra gli altri, il sindaco di PAlermo, Leoluca Orlando, il presidente di Ali Sicilia, Francesco Cacciatore, e il sindaco di Salemi, Domenico Venuti. Orlando ha salutato positivamente lo stanziamento di 150 milioni di euro per i Comuni siciliani in difficoltà contenuto in un emendamento alla legge di Bilancio, ma ha ricordato che “questo non basta” e che “bisogna includere negli aiuti anche quei Comuni che quest’anno sono riusciti a chiudere i bilanci ma che, se le regole non dovessero cambiare, nel 2022 avrebbero forti problemi”.

Il contributo dei sindaci al dibattito nazionale

Cacciatore ha posto l’accento sulla opportunità rappresentata dal Pnrr: “Una sfida enorme e da non perdere – ha ricordato -. Tutto questo mentre i Comuni sono alle prese con una situazione drammatica. Chiediamo per questo una rivisitazione completa del quadro normativo”. Venuti, infine, ha posto l’accento sul contributo che possono dare i sindaci a tematiche ni carattere nazionale: “Dobbiamo partire dal territorio per fare arrivare ai partiti le istanze della gente. Bene, in questo senso, lo sforzo di Matteo (Ricci, ndr), che con Ali fa entrare i sindaci nel dibattito nazionale – ha concluso il sindaco di Salemi – perché sono loro che possono dare un forte contributo alla costruzione del futuro di questo Paese”.