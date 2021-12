Sicilia, allerta meteo gialla per la giornata di domani

L'Isola non sarà la sola colpita dal maltempo. Anche in altre regioni del Sud Italia in arrivo piogge intense

PALERMO – La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi alle ore 24 di domani, 10 dicembre 2021.

Su tutta la Sicilia, per domani, è previsto un livello di allerta GIALLA per condi-meteo avverse. “Persistono – si legge nell’avviso n.21343 – venti da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, a prevalente componente occidentale. Mareggiate lungo le coste esposte. Da domani 10/12/21, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

La Sicilia non sarà la sola colpita dal maltempo. Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore l’Italia portando piogge, venti forti e anche nevicate sulle regioni centrali e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di venerdì precipitazioni localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e venti di burrasca, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attese inoltre nevicate a quote collinari su Emilia-Romagna e Toscana, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura e con apporti al suolo deboli, localmente moderati alle quote più alte.



