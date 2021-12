C’è minore disponibilità di vaccino Pfizer, anche se si aspettano nuove forniture, ma le terze dosi, adesso, vanno, in Sicilia, pure con Moderna. C’è qualcuno che protesta (senza alcun fondamento), che dopo due dosi Pfizer vorrebbe la terza con lo stesso vaccino. Non sono molti rispetto al totale. E l’incremento dei vaccinati risulta incoraggiante nei numeri dell’ultimo bollettino del Dasoe, l’osservatorio della Regione che si occupa del Covid.

Le terze dosi in Sicilia

Il dottore Mario Minore, coordinatore della task force regionale dei vaccini, qualche giorno fa aveva parlato dell’argomento. Ora ritorna sul tema: “Mi risulta che qualcuno abbia rifiutato la somministrazione della terza dose con un vaccino diverso, ma, in generale, la popolazione sta rispondendo molto bene. Somministriamo Moderna in grande quantità: circa venticinquemila dosi al giorno su un totale di trentasei-trentasettemila. Non bisogna dare retta agli esperti di Facebook che seminano dubbi assurdi”.

‘Nessuna controindicazione’

Lo stesso dottore Minore era stato, ancora in precedenza, esplicito: “Va sottolineato per chiarezza che per la somministrazione delle cosiddette dosi booster non c’è alcuna controindicazione alla vaccinazione eterologa, ossia alla somministrazione di un vaccino diverso da quello inoculato per il completamento del ciclo vaccinale, come anche riportato nelle circolari del ministero della salute. Tra l’altro, il vaccino Moderna, somministrato a mezza dose, per le somministrazioni booster, contiene comunque anche una concentrazione maggiore di mRna rispetto alla dose Pfizer. Il prossimo 15 dicembre è prevista una fornitura di ulteriori 130 mila dosi di Pfizer, che saranno destinate prevalentemente per le seconde dosi Pfizer, per le farmacie e per i medici di medicina generale”.

“A Palermo nessun blocco”

“Noi non abbiamo avuto nessun blocco e nessun problema – dice il commissario Covid dell’area metropolitana di Palemo, il dottore Renato Costa -. Qualcuno che ha fatto le sue rimostranze è stato convinto, gli è stato spiegato perché la terza dose con Moderna andava benissimo. Confermo quanto ho già detto: Pfizer e Moderna sono sovrapponibili, ma va tutto bene anche per chi avesse avuto somministrato AstraZeneca. La terza dose di un altro vaccino, secondo quanto siamo osservando, è sicura e può ampliare lo spettro dell’immunità. In ogni caso, i richiami sono necessari e ci difendono anche dalla variante Omicron”.

La variante Omicron

“A Palermo non l’abbiamo vista e ci auguriamo di non vedere mai la variante Omicron, o di vederla il più tardi possibile. Se e quando arriverà, sicuramente la beccheremo – dice il commissario Costa -. Finora non è avvenuto, forse perché non abbiamo molti contatti con le zone più colpite, e speriamo che continui così”.



