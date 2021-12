Sp 1 Bellolampo, Figuccia: “Finalmente i lavori di rifacimento”

PALERMO – “Finalmente dopo anni di attesa e battaglie portate avanti arriva questo risultato attesissimo: la consegna dei lavori della Sp1 Borgonovo-Montelepre“. A renderlo noto Vincenzo Figuccia, parlamentare regionale della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo.

“Un tratto di strada per il rifacimento del quale mi sono battuto, considerato che da questa parte del territorio per via Castellana, attraversando la Sp1, molti residenti sia di Palermo che dei paesi limitrofi l’attraversano per raggiungere la propria casa e il proprio lavoro. Un obiettivo importante centrato per assicurare l’incolumità dei residenti di questa zona della città ma – ha concluso – anche dei paesi di Giardinello, Montelepre, Torretta, Partinico, Carini e Capaci.”



