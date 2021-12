“Stop agli allagamenti”, sabato manifestazione a Mondello

PALERMO – “Adesso basta. Stop agli allagamenti”. Le parrocchie di Partanna e Valdesi, insieme alla Settima Circoscrizione, associazioni, comitati, residenti, cittadini, commercianti e alle scuole elementari e medie del comprensorio, sabato si riuniranno in un corteo di protesta per chiedere provvedimenti per risolvere l’annosa problematica degli allagamenti e sversamenti che imperversano nella borgate marinare di Mondello.

“Vogliamo lanciare un appello alla politica – si legge nella nota stampa – affinché colgano il grido degli abitanti stanchi di subire ancora tutto questo. Non possiamo più attendere le promesse anche perché abbiamo rischiato tante volte. Diversi residenti sono rimasti intrappolati nei loro scantinati o garage inondati d’acqua e fango, soltanto grazie all’aiuto e alla prontezza di altri cittadini hanno scongiurato il peggio, specie nell’ultimo allagamento del 13 ottobre scorso“.

“Siamo stanchi di subire da decenni continui disagi e danni ad abitazioni, arredi, elettrodomestici, veicoli. Le attività commerciali e le scuole diventano inaccessibili. Le strade impraticabili, piene di fango, detriti e immondizia. Tutto questo – prosegue la nota – perchè le opere tanto decantate, specie in prossimità delle campagne elettorali, nei vari piani triennali, patti per il Sud, per Palermo, per le periferie, non sono state mai realizzate o completate. Queste opere – aggiungono – servono per potenziare la raccolta delle acque reflue e piovane, al fine di mitigare gli allagamenti e così potere risolvere definitivamente questa annosa piaga. Sono opere in itinere da anni, come la pulizia e la bonifica del ferro di cavallo e il canalone nord occidentale rimasto incompleto e senza recapito. Anche il depuratore di Fondo Verde ha avuto mille problemi, sia nel funzionamento, sia nella burocrazia. Un impianto che doveva risolvere il problema del trattamento dei reflui e rilanciarli al depuratore di acqua dei Corsari. Inoltre, in questi giorni si stanno concludendo i lavori sulla rete fognaria di collegamento in via Rosario Nicoletti, che collegheranno la rete di Tommaso Natale, Marinella e Sferracavallo con la rete già insufficiente e vetusta di Partanna, gravando ancora di più sulle presenti criticità”.



