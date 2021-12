Termini: in nero, no green pass e col reddito di cittadinanza

PALERMO – In nero, senza green pass e con il reddito di cittadinanza. Nei guai sono finito i lavoratori e il titolare dell’impresa. Controlli da parte dei carabinieri del Nucleo operativo del Gruppo tutela lavoro di Palermo in un cantiere a Termini Imerese.

L’impresa sta costruendo la villa su due piani di un privato. Durante l’ispezione i militari hanno elevato sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Gli operai sono stati segnalati all’Inps per l’immediata revoca del reddito di cittadinanza e il recupero delle somme già erogate.

Sono stati segnalati all’autorità giudiziaria anche il committente dei lavori e il proprietario del terreno per la mancata designazione del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e l’impresa esecutrice per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. Per la ditta è scattata la sospensione dell’attività.

I controlli dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni.



