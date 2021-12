Top Spin Messina in Austria per il girone di Europe Cup

Venerdì 10 e sabato 11 dicembre la squadra allenata dal tecnico Wang Hong Liang sarà impegnata nella seconda fase della competizione continentale. Monteiro e compagni sfideranno nel raggruppamento i russi del TTSC UMMC-ELEM, i padroni di casa del SPG Felbermayr Wels e gli spagnoli del Real Club Casajur Priego T.M.

Nuova vetrina continentale per la Top Spin Messina Fontalba. Prosegue il tour de force di impegni ravvicinati, dal campionato all’Europa. Venerdì 10 e sabato 11 dicembre la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio sarà di scena a Wels, in Austria, per il girone D della seconda fase di Europe Cup. Dopo la straordinaria avventura in Champions League, terminata tra gli applausi sfiorando la qualificazione ai quarti di finale, la Top Spin Messina Fontalba riparte ora dall’altra competizione dell’ETTU (European Table Tennis Union) in cui nella scorsa stagione, al suo esordio assoluto, raggiunse una storica semifinale.

Tre gare, spalmate in due giorni, attendono i ragazzi allenati da Wang Hong Liang. Per la Top Spin scenderanno in campo João Monteiro, Marco Rech Daldosso e Matteo Mutti. Venerdì 10, alle ore 13, è in programma la sfida contro i russi del TTSC UMMC-ELEM. Sempre venerdì, alle 20, si terrà il match contro gli austriaci, padroni di casa, del SPG Felbermayr Wels. Sabato 11, alle 17, la terza ed ultima partita con avversari gli spagnoli del Real Club Casajur Priego T.M. Da regolamento le prime due classificate di ciascuno dei quattro gruppi (quindici le squadre in lizza) accederanno ai quarti di finale di Europe Cup. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su Ettu.tv.

Questo il commento del presidente Giuseppe Quartuccio in vista della partecipazione alla seconda fase di Europe Cup, che arriva in calendario dopo il big match di campionato giocato in anticipo dalla Top Spin Messina Fontalba lunedì a Carrara che ha lasciato un certo rammarico: “I ragazzi si accingono ad affrontare questo girone di Europe Cup con la rabbia in corpo per non essere riusciti davvero per un soffio ad agguantare il pareggio a Carrara in una partita tutta in salita per noi. Questo appuntamento europeo giunge in un buon momento di forma dei ragazzi e sono ottimista e fiducioso nelle nostre possibilità di guadagnarci l’accesso ai quarti di finale. Purtroppo saremo ancora privi di Yaroslav Zhmudenko. João Monteiro, Marco Rech Daldosso e Matteo Mutti dovranno fare gli straordinari senza possibilità di alternarsi, ma ho la certezza che sapranno dare il meglio di loro” .

Il programma completo delle gare del gruppo D di Europe Cup:

10/12 h 10 Real Club Casajur Priego T.M.-SPG Felbermayr Wels

10/12 h 13 TTSC UMMC-ELEM-Top Spin Messina Fontalba

10/12 h 20 Top Spin Messina Fontalba-SPG Felbermayr Wels

11/12 h 10 TTSC UMMC-ELEM-Real Club Casajur Priego T.M.

11/12 h 17 Top Spin Messina Fontalba-Real Club Casajur Priego T.M.

11/12 h 20 SPG Felbermayr Wels-TTSC UMMC-ELEM



