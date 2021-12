Vaccini, open day dell’Asp a Montemaggiore Belsito

PALERMO – Sono oltre 400 le vaccinazioni previste domani a Montemaggiore Belsito nella 12^ tappa stagionale dell’Open Day Itinerante, iniziativa sulla prevenzione organizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale. Sarà via Kennedy ad ospitare i camper degli screening oncologici, mentre il servizio vaccinazioni (somministrazione di prima, seconda o terza dose), curato insieme a medici ed infermieri dell’Esercito nell’ambito dell’operazione EOS, sarà ospitato all’interno della scuola materna, dove saranno accolte anche accettazione e sala d’attesa, oltre alla postazione amministrativa.

Sulla strada adiacente l’asilo, saranno, invece, parcheggiati i camper della mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); Pap Test ed HPV Test (screening del cervicocarcinoma per donne 25-64 anni) e per la distribuzione del Sof Test (screening del tumore del colon retto). Gli over 65 ed i soggetti fragili potranno anche effettuare la vaccinazione antinfluenzale. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto.



