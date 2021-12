La Torre della discordia: “Progetto nel rispetto delle norme”

CATANIA – Non accenna a placarsi la polemica su Torre Zefiro, il palazzo in via di realizzazione a Ognina. Dopo la denuncia presentata dall’associazione “Borgo Marinaro di Ognina”, che riprendeva alcuni rilievi presentati nella scorsa primavera dal Movimento cinque stelle, oggi arriva la risposta della Zefiro Holding, responsabile dell’intero progetto, attraverso una nota firmata dai suoi avvocati Francesca Cramis e Rosario Marchese. Nella nota, i due legali precisano per conto di Zefiro che “il progetto è stato realizzato nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica”, e annunciano di valutare “eventuali azioni legali”.

Il testo integrale della nota

Egregio Direttore,

in nome, per conto e nell’interesse della Zefiro Holding S.r.l., in persona degli amministratori p.t., con riferimento alla pubblicazione avvenuta nei giorni scorsi sul Suo quotidiano in merito alle presunte irregolarità afferenti il provvedimento n. 211 del 22.12.2020 rilasciato dal Direttore dell’Ufficio Urbanistica e Controllo del Territorio del Comune di Catania e relativo al “permesso di costruire” inerente gli immobili siti in via Acireale n. 37 di proprietà della Zefiro Holding Srl, Vi significhiamo che il progetto in questione è stato realizzato nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica e previa acquisizione delle relative autorizzazioni amministrative.

Coerentemente a tanto, la società ha conferito mandato ai sottoscritti procuratori di valutare le fonti delle notizie con contenuto diffamatorio al fine di intraprendere le eventuali azioni legali a tutela dei propri interessi.

Confidando in una pronta pubblicazione della presente nota di chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere i nostri distinti saluti.



