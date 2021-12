Al PalaGupe arriva la capolista, Nicosia: “Sono giocatori esperti”

CATANIA – L’ostacolo più duro del campionato di Serie B per ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania si presenta sabato alle 17:00 allo Sporting Center di Santa Maria della Mercede. Gli etnei si apprestano a ospitare la capolista Savam Letojanni per la nona giornata di campionato, penultima gara prima della sosta festiva.

In casa Gupe vi è massimo rispetto per un avversario affrontato lo scorso anno ai playoff e in questa stagione, assoluto schiacciasassi. Letojanni guida, infatti, a punteggio pieno dopo otto partite il raggruppamento M e ha concesso solo tre set agli avversari. Ruolino di marcia a dir poco invidiabile.

Gli uomini di Fabrizio Petrone dovranno ancora fare a meno di Pietro Leonardi, il quale rientrerà presumibilmente in gruppo nel 2022 ma potrà contare sul giovane Gabriele Nicosia, in netta crescita nelle ultime partite: “Giocare contro la prima in classifica conta in minima parte sulla nostra preparazione. Si tratta di una partita ovviamente importante ma tanto quanto le altre e daremo il massimo. Sappiamo bene che affronteremo giocatori con molta più esperienza ma certamente non ci abbatteremo di fronte alle difficoltà che potremo incontrare. Sarà una partita tutta da giocare, l’importante è uscire dal campo a testa alta, sapendo di aver disputato al massimo la partita”.

Il tuo rendimento segue una parabola crescente, in cosa senti di essere migliorato: “Penso di essere migliorato molto dal punto di vista caratteriale – continua il nostro classe 2004 – e di partita in partita mi sento sempre più sicuro. L’intesa coi miei compagni migliora e tecnicamente, ci stiamo allenando per scendere in campo il sabato sempre più preparati”.

L’inizio del match al PalaGupe è programmato per le ore 17:00, sarà possibile assistere alla sfida anche in streaming sul canale YouTube Gupe Volley a partire dalle 16:50.



