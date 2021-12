Catania, corruzione: condannato l’ex avvocato capo del Comune

CATANIA – La condanna, essendo in abbreviato, è pesante come un macigno. Il gup di Catania ha inflitto una pena di 4 anni di reclusione all’ex avvocato capo del Comune di Catania Marco Petino. L’accusa è corruzione. La vicenda giudiziaria è legata all’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal pm Fabio Regolo. Secondo l’accusa l’imputato avrebbe “favorito la casa di cura, la Maria Regina, in alcune transazioni portando un danno alle casse del Comune, che è poi andato in dissesto. Un ‘favore’ che avrebbe portato ad avere un prestito – in parte restituito – di 18mila euro (poi utilizzati per l’acquisto di una barca nel 2015).



I soldi sarebbero transitati dal conto corrente della cognata, che il gup ha assolto da ogni imputazione. Secondo la ricostruzione dell’accusa inoltre Petino avrebbe “avocato a sé tutti i contenziosi relativi alla case di cura convenzionate con il Comune” senza avvisare il sindaco (all’epoca era Enzo Bianco) e i funzionari dell’ente.



I decreti ingiuntivi della casa di cura sarebbero stati trasmessi alla Direzione Servizi Sociali solo quando i termini erano scaduti. E quindi il Comune non avrebbe più potuto fare opposizione facendo diventare i decreti esecutivi. L’accusa inoltre ritiene che invece l’ex avvocato capo di Palazzo degli Elefanti avrebbe dovuto astenersi visti “i rapporti di natura economica tra la sua famiglia e i vertici della struttura” convenzionata.

Petino, affidandosi alla difesa attenta e minuziosa dell’avvocato Paolo Saladdino, ha respinto sin dall’inizio le accuse. Il difensore attende “di leggere le motivazioni della sentenza” prima di qualsiasi decisione.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI