Catania, pagati gli stipendi di ottobre prima del derby

CATANIA – Buone notizie in casa del club etneo. Domenica a partire dalle ore 14.30, allo stadio “Massimino”, si giocherà il Derby di Sicilia tra Catania e Palermo, sfida valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. In data odierna, intanto, proprio in vista dell’importante gara del weekend, la società catanese ha portato a termine i pagamenti degli stipendi di ottobre che avevano una scadenza prevista per il 16 dicembre. Proprio a causa di un mancato pagamento, una settimana fa, la squadra di Baldini è stata penalizzata di due punti in classifica.

Così come riporta “Lacasadic.com”, la Sigi ha dunque provveduto a pagare gli stipendi ai calciatori a due giorni da una delle sfide più importanti del campionato. La somma dovrebbe aggirarsi attorno ai 130mila euro, ricevuti da calcitori e staff con sei giorni di anticipo. Adesso non resta che prepare al meglio la sfida contro i rosanero di Giacomo Filippi, che inseguono il Bari capolista e si trovano al secondo posto in graduatoria.



