Catania-Palermo: la probabile formazione rosanero

Per il derby rientra Marconi dalla squalifica, in avanti dubbi su chi affiancherà Brunori. E' ballottaggio Fella-Soleri

PALERMO – Il Palermo dopo l’importante successo interno col Monopoli, che ha permesso ai rosanero di conquistare il secondo posto in classifica e avvicinare la capolista Bari, è chiamato ad uno dei match più importanti della stagione: il derby col Catania. Una gara dalla grandi emozioni e sentitissima da ambedue le tifoserie che stanno vivendo momenti contrapposti.

Il pubblico rosanero spera in cuor suo di ritornare in Serie B il più in fretta possibile, dall’altra parte i supporter etnei vivono col fiato sospeso in attesa di capire quale sarà il futuro della società rossazzurra. Filippi, tecnico del Palermo, avrà a disposizione l’intero organico, avendo ormai recuperato tutti gli effettivi dai vari infortuni e squalifiche. Il modulo che ha in mente l’allenatore nativo di Partinico è sempre il 3-5-2 che fin qui ha dato soddisfazioni dal punto di vista dei risultati.

Tra i pali ci sarà certamente Pelagotti, vera e propria sicurezza per l’intero pacchetto arretrato. In difesa rientra Marconi che ha scontato un turno di stop imposto dal giudice sportivo, con ai suoi fianchi Buttaro e Perrotta. In mediana Odjer, De Rose e Dall’Oglio agiranno nella zona centrale, mentre Accardi dovrebbe prendere il posto di Almici sulla corsia destra e Valente su quella sinistra. In avanti certo di un posto Brunori, con al suo fianco uno tra Fella e Soleri.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Accardi, Odjer, De Rose, Dall’Oglio, Valente; Fella (Soleri, Silipo), Brunori.



