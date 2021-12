Covid: Calabria in giallo, variante Omicron inizia a circolare

ROMA – Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio della Calabria in area gialla. La decisione dopo il boom di contagi registrati nella regione. In Italia non va meglio: non si toccavano i ventimila contagi (oggi 20.497) dal 3 aprile scorso quando si registrarono 21.261 positivi. Per quanto riguarda invece i morti, che oggi sono stati 118, bisogna risalire al 28 maggio, quando furono registrati 126 decessi.

Intanto, sul fronte della variante Delta, è ancora “la variante predominante nel nostro Paese ma in altri Paesi europei comincia a circolare anche la variante Omicron le cui caratteristiche sono ancora in fase di studio. Per quanti riguarda l’Italia, sono stati segnalati fino ad ora 26 casi di questa variante”. Lo afferma il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un videomessaggio di analisi dei dati del monitoraggio settimanale.



