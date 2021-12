GesanCom Fly Marsala: domani trasferta contro Palermo

MARSALA – Torna in trasferta, dopo la bella affermazione contro Comiso di sabato scorso, la GesanCom Fly Volley Marsala che sabato 11 dicembre affronterà, alla Palestra dell’I.C. Cruillas di Palermo, per la nona di regular season del Campionato di B2 di Volley Femminile girone P, il G.S. Volley Palermo targato Com.Fer. di Coach Renato Ciappa. Le palermitane, reduci, nell’ultimo turno, da una vera e propria battaglia al 5° set in quel di Zafferana Etnea, occupano il penultimo posto in classifica con 4 punti ad un solo punto da Volley Valley, e quattro dall’Ardens, ed avendo già sfruttato il turno di riposo contano di uscire, entro la fine del girone di andata, dalla zona calda della classifica.

In casa Fly Volley, il Coach Marco Adornetto tiene i piedi ben saldi a terra e smonta l’euforia dei successi ottenuti sino ad oggi, e visto il set ceduto all’Ardens nel precedente turno, ha voluto lavorare, in settimana, sui fondamentali che lo hanno consentito, motivando la squadra sul concetto che la strada è lunga e che le avversarie venderanno sempre cara la pelle. Le libellule biancoazzurre di Capitan Scirè, si godono l’ottimo momento di forma e di classifica per i risultati ottenuti, confermando, però, che l’impegno sarà massimo con qualsiasi avversario sia in casa che in trasferta e che la concentrazione non si è affievolita di un solo attimo, pensando solo ad affrontare, un passo alla volta, le insidie agonistiche di questo appassionante Campionato.

La diretta streaming dell’incontro, con inizio dalle 18.30, sarà possibile seguirla, sabato 11 dicembre dal profilo Facebook “G.S. Volley Palermo Asd”. Dirigeranno la gara i Sig.ri Susanna Savà e Danny Buccheri.



