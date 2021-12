Ippodromo del Mediterraneo, l’Italia vince il campionato UIM

Altra giornata colorata dai delegati dell’Unione Ippica del Mediterraneo che ieri, giovedì 9 dicembre, hanno concluso a Siracusa il Campionato riservato ai Driver. Astag Sonic è il vincente, peraltro di quota, dell’Invito sul miglio per cavalli anziani. Con Andrea Gioè in cabina di regia, l’allievo di Carlo Giordano ha confermato di essere in progresso e si è imposto su Usa di Ruggiero, guidata dal driver italiano Walter D’Ambrogio. Una seconda piazza che assicura la vittoria del Campionato dopo le 5 tappe svoltesi nei diversi paesi partecipanti.

Risuona così l’inno italiano per il primo gradino di un podio che è occupato anche da Malta e Francia. L’ordine di arrivo dell’Invito registra Zoraida Font per la moneta di bronzo e si confeziona una trio che supera i 557 euro. Il centrale Premio Archimede vede confermati i pronostici con Donnavittoria Par che esprime tutta la sua potenzialità e si impone su Dok Light. In apertura il Premio Eureka, invece, trova il successo di Clara Risaia Trgf sull’ottima Celeste Dante e Comida.



