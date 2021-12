Mafia, strage di viale Lazio: commemorato Giovanni Domè

PALERMO – “A distanza di cinquantadue anni ricordiamo la strage di viale Lazio che appartiene ad un tempo nel quale la mafia governava la città di Palermo. Un eccidio che non dobbiamo dimenticare affinché non ritornino quegli anni di sangue che hanno segnato la storia della nostra città. Inoltre dobbiamo coltivare la memoria di quel 10 dicembre 1969 perché in quella vendetta mafiosa ha perso la vita anche Giovanni Domè, custode degli uffici del costruttore Girolamo Moncada e vittima innocente per troppo tempo dimenticata. In questo giorno di ricordo esprimo la mia vicinanza alla famiglia Domè”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando nell’anniversario della strage di viale Lazio avvenuta il 10 dicembre 1969.



