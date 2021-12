Bilancio tragico per l’incidente capitato ad un camion in Messico. I morti sono almeno 53 migranti che si erano nascosti per attraversare il Chiapas, nel sud del Messico al confine con il Guatemala.

Altre 58 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Quasi tutti provenivano dal Guatemala e stavano cercando di raggiungere gli Stati Uniti. Sembra che l’autista del camion abbia perso il controllo per eccesso di velocità e sia poi fuggito dopo l’incidente.



