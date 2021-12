Mobilità, anche a Catania arrivano i monopattini Helbiz

Helbiz, leader globale nella micromobilità, annuncia l’apertura del suo servizio di sharing a Catania, ampliando così la propria presenza in Italia. Da domani 11 dicembre, i monopattini elettrici saranno a disposizione di chiunque abbia installato sul proprio smartphone l’app Helbiz.

L’arrivo a Catania del servizio di sharing Helbiz fa parte di una strategia più ampia di distribuzione sul territorio italiano, che vede l’azienda impegnata anche in una serie di attività per promuovere la sicurezza stradale e l’utilizzo sicuro dei mezzi. Per tutta la giornata di sabato, infatti, Helbiz sarà presente con un proprio infopoint in Piazza Tricolore. Catania, insieme ad altre città italiane, sarà inoltre sede degli Helbiz LAB2040, laboratori sulla sicurezza stradale partiti a settembre.



