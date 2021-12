Novellino: “Catania-Palermo? Il derby azzera tutto”

"Catania e Palermo sono due città che hanno dato tanto al calcio italiano meritano di affrontarsi in Serie A e non in terza serie"

CASTELLAMMARE DI STABIA – “Il Catania ha le qualità per arrivare ai playoff, il Palermo può aspirare a qualcosa in più”. Questo il pensiero Walter Novellino, ex allenatore dei rossazzurri e dei rosanero, oggi tecnico della Juve Stabia, intervistato da Itasportpress, in vista del derby di domenica. “Il derby azzera tutto e sfugge a ogni pronostico. Il fattore campo dà qualche chance in più di vittoria ai rossazzurri perché ci saranno i caldissimi tifosi del Catania che spingeranno dal 1′ al 90′. Li conosco bene e sono il dodicesimo uomo in campo”.

Novellino nelle due parentesi con i due club siciliani non ha ottenuto i risultati sperati, però è consapevole del blasone delle due squadre: “Catania e Palermo sono due città che hanno dato tanto al calcio italiano meritano di affrontarsi in Serie A e non in terza serie. Sono felice che sarà un derby con i tifosi allo stadio dopo il lockdown visto che il calcio a porte vuote vale zero”

Sulla panchina delle Vespe, in questa stagione, Novellino ha affrontato sua Palermo che Catania: “Sono due belle squadre che mi hanno creato grattacapi. Con il Palermo abbiamo pareggiato 0-0 al Menti mentre al Cibali siamo stati battuti 3-2. Dico che la mia squadra meritava di vincere sia con i rosanero che con i rossazzurri, ma il calcio molte volte è bugiardo”.



