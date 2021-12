Omicidio nel catanese: 27enne uccisa a colpi di pistola NOME

MISTERBIANCO (CT) – Era appena uscita dal panificio dove lavorava quando è stata raggiunta al volto da diversi colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata. Giovanna Cantarero, ventisettenne, è stata uccisa poche ore fa a Lineri, frazione di Misterbianco, a pochissimi chilometri da Catania. L’agguato è avvenuto in strada, al civico 44 di via Alfred Nobel all’angolo con via Salvador Allende, alle 21,30.



Al momento, sotto la pioggia, sono in corso i rilievi della Sis sulla scena del crimine. Accanto al corpo di Giovanna, che tutti chiamavano Jenny, è stato trovato il sacchetto con il pane che la giovane doveva portare a casa per la cena. Lì l’aspettava la sua piccola, di appena un anno e mezzo, rimasta orfana.



I carabinieri che indagano sul caso – con il coordinamento della Procura di Catania – stanno interrogando diversi testimoni. Inoltre si scava nella vita della vittima per poter arrivare a circoscrivere alcuni sospettati.

Gli spari, in sequenza, sono stati sentiti da diversi residenti della zona.



