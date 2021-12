Palermo: covid, 500 vaccini ai finanzieri

PALERMO – Si è conclusa oggi la due giorni dedicata alle somministrazioni di siero anti-Covid nei locali delle caserme Cangialosi, in via Cavour, e Mazzarella, in largo Fiamme Gialle, sedi dei Comandi della guardia di finanza a Palermo. Circa 500 i vaccini eseguiti, prevalentemente terze dosi, su altrettanti militari delle Fiamme Gialle che, tra le mattine del 9 e del 10 dicembre, hanno voluto partecipare ai V-Days in caserma. Un’iniziativa che vede da un lato il Comando Regionale e Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, che hanno messo a disposizione i locali per le somministrazioni, dall’altro un team itinerante di medici, infermieri e personale amministrativo in servizio alla struttura commissariale locale per la gestione della pandemia.

Il comandante provinciale, generale di brigata Antonio Nicola Quintavalle Cecere, oltre a ringraziare la struttura commissariale per la preziosa e proficua collaborazione, ha rimarcato “l’alta valenza sociale dell’iniziativa che si inquadra tra le attività relative al benessere del personale e coincide con l’interesse pubblico di impiegare in servizio militari del Corpo vaccinati e contestualmente alleggerire il flusso di persone presso l’hub cittadino”.

“Orgogliosi di questa partnership interistituzionale che ci ha permesso di compiere un nuovo passo avanti nella campagna vaccinale – dice il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa – Le forze dell’ordine sono state pioniere nella somministrazione del vaccino: hanno risposto con slancio nei primi mesi della campagna di immunizzazione e continuano a farlo adesso, condividendo con noi medici e sanitari l’esigenza di essere in prima linea contro il virus”.



