Palermo, la chiesa hub vaccinale per un giorno

PALERMO – Per un giorno la Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli, di via Dei Quartieri, a Palermo si trasformerà in un centro vaccinale.

Domani, 11 dicembre, dalle 9 alle 19 gli operatori dell’Asp saranno a disposizione degli utenti per la somministrazione della prima, seconda o terza dose. Le vaccinazioni verranno effettuate nei locali degli ambulatori dell’Associazione Operatori sanitari volontari mariani cattolici.

“Ringrazio il Parroco, Padre Calogero Di Fiore, per la consueta disponibilità a venire incontro alle necessità dei bisogni del quartiere San Lorenzo – ha detto Francesco Paolo La Placa, dell’Associazione operatori sanitari volontari mariani cattolici e Presidente del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Palermo – ringrazio, inoltre, il Direttore generale, Daniela Faraoni, per la grande sensibilità dimostrata nel portare, anche in periferia, siti vaccinali con un successo apprezzato da tutti i cittadini. Come presidente del Comitato consultivo a tutela dei cittadini non posso che essere più che soddisfatto per l’organizzazione messa in atto dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo”.



