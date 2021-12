Sicilia, vaccini 5-11 anni: tutto pronto per le prenotazioni

Come avevamo anticipato, lunedì 13 dicembre, sarà, a scanso di imprevisti, il giorno d’inizio delle prenotazioni, in Sicilia, per i vaccini della fascia 5-11 anni. Con l’idea di partire con le somministrazioni pochi giorni dopo, il 16 dicembre, come indicato dal commissario Figliuolo. Poste ha predisposto la piattaforma, la Regione sta lavorando agli elenchi. Tutto sarà pronto lunedì mattina. Salvo improbabili ritardi, leggeremo il comunicato che dà il via alla macchina delle vaccinazioni, attraverso i consueti canali. L’annuncio era stato praticamente già dato dal commissario per l’emergenza Covid a Palermo, il dottore Renato Costa: “Speriamo di potere cominciare già il 16 dicembre e credo che le prenotazioni potranno partire già dal 13. Noi ce la stiamo mettendo tutta, perché si tratta di un appuntamento fondamentale”.

Dove saranno vaccinati i bambini? E’ un piano molto capillare e complesso quello che si sta predisponendo che potrebbe riguardare anche le scuole, che, a Palermo, chiamerà in causa sicuramente l’Ospedale dei Bambini e l’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. Proprio nell’hub si sta attrezzando un padiglione, il 20 A, che sarà dedicato ai più piccoli e che verrà reso più accogliente con i giochi, con gli arredi e colorando le pareti. A questo punto si attende soltanto il comunicato dell’ufficialità.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI