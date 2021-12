Sovraindebitamento e legge ‘salva suicidi’: incontro a Catania

Venerdì 3 dicembre, presso il Residence Home di via Milano a Catania, si è svolto l’incontro di aggiornamento dei gestori curato dall’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento costituito da UNES APS, Unione Nazionale per l’Equilibrio Sociale.

Detta Associazione, fortemente voluta dal suo Presidente avv. Anna Raco, dall’avv. Maria Falcone, Referente dell’OCC e dal dott. Barbagallo consulente Unes e gestore della crisi, svolge la funzione di Segretariato Sociale sui Comuni di Catania e Caltagirone, ed è nata per assistere le persone, le piccole medie imprese e gli imprenditori agricoli, che versano in gravi condizioni di difficoltà economica facendo leva sullo strumento offerto dalla L. 3/2012, crisi da sovraindebitamento conosciuta anche come “legge salva suicidi”.

Si consente, così – a chi abbia perso o subito la riduzione del lavoro, sia costretto alla cassa integrazione, sia imbattuto, suo malgrado, in sfortunate vicende personali ( es divorzio, malattia ) o patrimoniali ( pignoramento sulla casa di abitazione o sulla pensione/stipendio) – di avviare una procedura per ristabilire l’equilibrio finanziario tra le risorse disponibili e i debiti contratti, prevedendo laddove possibile non solo la sospensione delle procedure esecutive (sulla casa o sullo stipendio) e una falcidia sulla massa debitoria, ma anche la dilazione delle rate in un tempo più ampio, permettendo al debitore e alla sua famiglia di ritornare ad un tenore di vita dignitoso.

L’evento svolto venerdì 3 dicembre, ha avuto come ospite d’eccezione, la Dott.ssa Marisa Acagnino, Giudice del Tribunale di Catania, presenza fondamentale vista la lunga esperienza nonché pioniera della materia.

L’incontro di aggiornamento è stato organizzato dall’Occ Unes di Catania, al quale hanno partecipato i gestori che ne fanno parte e nell’occasione è stato presentato il software sviluppato dal dott. Raffaele Barbagallo, consulente informatico e data scientist di Catania, per supportare UNES e i propri Gestori fornendo a quest’ultimi uno strumento capace di velocizzare il proprio lavoro permettendo in tempi rapidi l’elaborazione di una relazione che servirà a cucire su misura il vestito del debitore (per rubare un’espressione della Dott.ssa Marisa Acagnino) che abbia ad oggetto il risanamento della propria situazione debitoria per poi essere esaminata dal Tribunale di Catania, uno dei Tribunali più efficienti e sensibili sulla materia sul territorio nazionale .

Collaborazione, gioco di squadra, competenza e creatività sono state le parole d’ordine, per investire sul futuro.



