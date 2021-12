Sul posto le squadre dell'Anas per la gestione della viabilità

CEFALÙ (PALERMO) – Traffico bloccato lungo la strada statale 113 ‘ Settentrionale Sicula’. Il motivo è legato alla caduta massi sul piano viabile.

Il traffico è bloccato nel tratto al km 178,600 nei pressi di Cefalù in provincia di Palermo.

Sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione in sicurezza.



